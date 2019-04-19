صورة.. أول مواطن يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور بالكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورة لأول مواطن مصرى يدلى بصوته فى الكاميرون التى بدأت التصويت على الاستفتاء منذ قليل. وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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