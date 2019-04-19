"ألقياه في المصرف حيا".. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن التفاصيل الكاملة لمقتل شاب عُثر على جثته بمصرف مياه في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من مأمور مركز شرطة الصف بالعثور على جثة "يوسف" 17 سنة، سائق توك توك مُقيم ببندر الصف، ملقاه بمشروع مصرف المياه الكائن بقرية الجزيرة الشقراء دائرة المركز موثوق اليدين والقدمين بقطعة من القماش.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك سبق اتهامه في 3 قضايا (شروع في سرقة، مشاجرة، سرقة) بالاشتراك مع عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث الصف من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنهما عقدا العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك، وقتل قائدها خشية إبلاغه عنهما.

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بتاريخ 9 أبريل الجاري وحال تواجدهما بشارع الجيش بمدينة الصف، استوقفا المجني عليه وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة الميزانية بجزيرة الشقراء دائرة المركز، ولدى وصولهما استغلا خلو الطريق من المارة، وأشهرا الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وأجبراه على النزول من "التوك توك"، وقاما بإيثاقه من الخلف وإلقائه بالترعة بقصد قتله، وفرا هاربين بالتوك توك.

وأرشد المتهمان عن بيع "التوك توك " لعميلهما سيئ النية حارس جراج "35 سنة"- مُقيم بحلوان القاهرة مقابل مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه بحضور سائق توك توك "31 سنة" مُقيم بحلوان القاهرة، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهمين، وأضاف العميل ببيع التوك توك لآخر مقابل 9 آلاف جنيه، وأمكن ضبطه وبحوزته المركبة المسروقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.