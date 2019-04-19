ضبط عامل وبحوزته 8 قطع حجرية يشتبه في أثريتها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ديروط بأسيوط، من ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار.
أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ديروط قيام عامل، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه بذات الناحية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين عدم تواجده وتبين وجود حفرة (بعمق 3 أمتار وعرض متر" وتم ضبط عامل، 21 سنة، مقيم بذات الناحية، 8 قطع حجرية بها نقوش ورسومات يشتبه في أثريتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط مالك المنزل.
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