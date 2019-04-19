محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاهزية غرفة العمليات المركزية للمجلس والغرف الفرعية بالمحافظات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل بدء من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام.
وقال فايق ، في تصريح اليوم الجمعة، إن غرفة العمليات جاهزة لتلقي شكاوى وملاحظات المتابعين على الأرض التابعين للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو لمتابعي منظمات المجتمع المدني وذلك على مدار أيام التصويت وخلال الفترة المحددة للتصويت للتصويت.
وأضاف أن المجلس انتهى من إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وبنى سويف وسوهاج والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسيوط، مؤكدا أنها بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني.
وخصص المجلس أرقاما لغرفة العمليات المركزية بالقاهرة وهي (02/37624953) وفاكس (02/37624859). وخصص المجلس للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية أرقام (01009268217 – 01003929643 – 01060465693- 01153605821 - - 01153607358 – 01153607326 – 01277192609 - 01277192605 – 01277192578 - 01277192588 )
كانت هذه تفاصيل خبر "القومي لحقوق الانسان" يكشف عن استعداداته لمتابعة الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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