وزيرة الهجرة لمصراوي: إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء "صورة مضيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن غرفة عمليات الوزارة تواصل متابعتها تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لمصراوي، أنه تم فتح باب التصويت للمصريين في دول أثيوبيا والكاميرون وتشاد، ووجهت الشكر للمصريين في أفغانستان، لحرصهم على المشاركة رغم وجود بعض الاضطرابات الأمنية.

تابعت: "بعد قليل سيتم إغلاق التصويت في استراليا كما سيتم فتح باب التصويت في دولتي كندا والولايات المتحدة في الساعة الرابعة عصرًا".

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وأوضحت "مكرم"، أن إقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع صورة مضيئة نصدرها للعالم الخارجي والداخلي، مؤكدة أن غرفة عمليات الوزارة تلقت نحو٦٠ استفسارًا، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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