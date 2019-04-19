"مستقبل وطن": المشاركة في الاستفتاء لا يقل عن دور جنودنا في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن المصريين على موعد مع كتابة تاريخ جديد، بالمشاركة بقوة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني لا يقل عن دور جنودنا المرابطين في سيناء.
وأكد "عفيفي"، في كلمته بالمؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن لدعم التعديلات الدستورية بالجيزة، أمس، أن النزول بقوة والمشاركة بفاعلية على التعديلات الدستورية، هو رد الجميل لما تقوم به الدولة والقيادة السياسية من مشروعات عملاقة تساعد في بناء مصر الحديثة.
وأشار إلى أن المواطن المصري لديه القدرة على تقديم صورة مشرفه عن مصر لجميع دول العالم، مطالبا جميع أبناء الوطن بالمشاركة والحشد وإعطاء صورة إيجابية عن بلدهم، وافشال اي مؤامرة تحيكها الجماعات الإرهابية.
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