"الصحفيين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل غرفة عمليات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية عدد من أعضاء المجلس؛ لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية التعديلات الدستورية، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.
وتعمل الغرفة، على مدار الساعة، بداية من 20 وحتى 22 أبريل 2019 الجاري، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين في الاستفتاء، ويستمر عمل اللجنة حتى الإنتهاء من فرز الأصوات.
وأعلنت أرقامها التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء النقابة.
( 01223328739) – (01012227790)- ( 01004801214)- ( 01226409228)
ومن الجهاز الإدارى بالنقابة
(01005741555)- (01288888720)- (01120468811)- (01061949100)
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