وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الجلالة.. ويشيد بالجدول الزمني لتنفيذ المنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاءات جامعة الجلالة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

وذكر بيان، صادر اليوم الجمعة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة، وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات.

وشملت الجولة تفقد كافة مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسي والمكتبة ومباني الكليات ومبني الخدمات وسكن أعضاء هيئة التدرس وسكن الطلاب والملاعب.

Advertisements

واستمع الوزير لشرح مفصل من مهندسي الموقع، واستعرض خطة توصيل المرافق لمقر الجامعة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

يذكر أن جامعة الجلالة تضم 13 كلية في تخصصات (الهندسة، والإدارة والسياسات العامة، والبايو تكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة.

​