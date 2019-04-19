"تنسيقية شباب الأحزاب" تدعو طلاب عين شمس للمشاركة في الاستفتاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلاب جامعة عين شمس على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب، بالجامعة أمس الخميس، بحضور طارق الخولي عضو مجلس النواب.من خلال مسرح الجامعة.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة الإثنين الماضى بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان "قوتنا في دستورنا".
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