"مرصد وغرف عمليات".. كيف تستعد الهيئات الإعلامية لمتابعة الاستفتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئات الإعلامية الثلاث، إطلاق غرف عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تنطلق داخل مصر غدًا السبت وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك في إطار متابعة دور وسائل الإعلام خلال عملية الاستفتاء، وكذلك الصعوبات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين خلالها.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إطلاق مرصد إعلامي لتغطية الاستفتاء لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالاستفتاء، وكذلك العمل الإعلامي المصاحب لها.

وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس، إن "المرصد"، سيعد تقريرًا كل ساعتين سيتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنًا أية انتقادات أو متابعات في الإعلام المصري والعربي والعالمي.

وأشار "سليم"، في تصريحات اليوم، إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل على مدار اليوم مع الهيئة وفي حالة رصد مخالفات ستحال إليها.

كما أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال زيارته للمرصد بصحبة اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية الرصد الإعلامي وضرورة التواصل السريع مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنقل أي فعالية تتعلق بالاستفتاء، مشيدا بتجهيزات المكتب التي تساعد على سرعة الرصد.

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وكشف الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمصراوي، أن الهيئة ستطلق غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تختص الغرفة بمتابعة التغطية الإعلامية للاستفتاء وحل أي أزمات أو صعوبات تواجه الصحفيين في أداء عملهم.

فيما أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن حسين زين رئيسها، عقد اجتماعا بالقطاعات المعنية بالتغطية لمتابعة خطة عمل التغطية الإعلامية للاستفتاء وكافة التجهيزات الفنية والبشرية من كاميرات ووحدات بث مباشر وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وجهوزية شبكة مراسلين الوطنية للإعلام داخل و خارج مصر.

وشدد "زين"، خلال الاجتماع على توفير كافة الإمكانيات والالتزام بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات والقيام بتغطية مهنية واحترافية والرجوع للمصادر الرسمية في بث أية معلومات أو تقارير اخبارية حول عملية الاستفتاء لتوصيل رسالة إعلامية للجمهور بمصداقية وشفافية.

كما ناقش القيام بتغطية كافة مراحل واستعدادات عملية الاستفتاء من تغطية قيام المصريين بالاستفتاء داخل اللجان وخارجها و جهود كافة أجهزة الدولة في تنظيم الاستفتاء ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وجهودها التنظيمية والإدارية والمؤتمرات الصحفية التى تعقدها وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وعملية الاستفتاء والتصدي لأية محاولات للمساس بأمن المواطن لإفساد هذا العرس الديمقراطي.

واستمع رئيس الهيئة الوطنية، لرؤساء القطاعات المعنية بالتغطية والذين قدموا تفاصيل الاستعدادات لتغطية لهذا الحدث الديمقراطي بخطة اعلامية متكاملة لوضع المشاهد في كافة تفاصيل الحدث أولا بأول.