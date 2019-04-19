"التعليم" تكرم القائمين على تنفيذ مشروع مكافآت الصيانة البسيطة "سماف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس والقائمين على تنفيذ مشروع صندوق مكافآت الصيانة البسيطة (سماف) لمحافظات المشروع التسعة، بحضور الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ محمد راضي محمد مدير عام الإدارة العامة لدعم اللامركزية.

ومشروع "سماف" يعزز لدى العاملين بالمدارس وكذلك لدى الطلاب الشعور بالملكية تجاه مدارسهم، وينمي لديهم فكر التطوير والتحسين، من خلال المنافسة الشريفة، ويعمق لديهم ولدى طلابهم مبادئ الحفاظ على الممتلكات العامة، وصيانتها دوريًّا.

وقال موسى - في كلمته خلال الاحتفال - إن نتيجة المسابقة تثبت أن العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قادرون على تحقيق الأهداف المرجوة طالما توافرت لهم الأسباب الملائمة لأداء العمل، وتوافرت لديهم الرغبة والإرادة لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف أن برنامج سماف يمثل دعمًا حقيقيًّا للامركزية إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة، ونموذجًا يحتذى به في كافة المجالات الأخرى المرتبطة باللامركزية، وتمكين المديريات التعليمية من تحمل مسئولية المدارس التابعة لها، مشيرا إلى أن توسيع نطاق تلك المسئولية خطوة بخطوة أصبح ضروريًّا في ظل توجهات الوزارة الحالية للتطوير

وأشار موسى إلى أن المسابقة ترسي أسس التعاون بين المدارس من جهة ومجالس الأمناء من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابيًّا على العلاقة التعاونية التشاركية بين المدارس وأولياء الأمور والطلاب. ووجه بضرورة الحفاظ على المباني المدرسية، وصيانتها صيانة بسيطة بصفة دورية يحمل أهمية كبرى في تحقيق جودة التعليم في المدارس المصرية.

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من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لدعم اللامركزية، في كلمته، إن نجاح تطبيق اللامركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أثمر عن ظهور صندوق مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس (سماف) الذي يعد آليه إضافية لتعزيز لامركزية إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة، تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بنك التعمير الألماني، من خلال المكتب الاستشاري الدولي (جوبا) استشاري مشروع (سماف).

وأضاف أن مدة عمل الصندوق ثلاث أعوام دراسية بدأت من العام الدراسي (2013-2014) وتم إضافة عام رابع بتمويل كامل من بنك التعمير الألماني، كما تم إضافة ثلاث أعوام أخرى في اتفاقية (كويسب 2) بحيث يقوم بنك التعمير الألماني بتمويل الأنشطة الإدارية بها وتقوم الوزارة بتمويل قيمة جوائز المدارس.

وأوضح راضى أن المدارس المستهدفة هي المدارس الحكومية فقط بمراحل التعليم الأساسي (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي) بتسع محافظات (أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الشرقية – البحيرة)، حيث يتم تقييم المدارس المتقدمة للمسابقة من خلال لجان تقييم تتكون من (عضو من اللامركزية، وعضو من الجودة أو المتابعة، وعضو من هيئة الأبنية التعليمية) وأشار إلى أن عدد الأفراد الذين شاركوا في أعمال التقييم بلغ 396 عضواً، مضيفاً أنه تم التقييم طبقًا لاستمارة معدة لهذا الغرض تعتمد على 5 معايير وهى النظافة، وكفاءة التشغيل، ومعدات النظافة والصيانة، وتنظيم عمليات النظافة والصيانة، ودور مجلس الأمناء وبيئة المدرسة.

وأضاف راضى أن عدد المباني المدرسية التي فازت هذا العام 1001 مبنى مدرسي يعمل بها 1757 مدرسة، مؤكدًا أن الجوائز التي حصلت عليها المدارس الفائزة ساهمت في الحفاظ على توفير بيئة مدرسية أكثر أمناً وفاعلية، كما ساهمت في حصول الكثير من هذه المدارس على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار راضى إلى أن الصندوق يهدف إلى مكافأة المدارس التي تقوم بعمل متميز في مجال الصيانة البسيطة والنظافة بطريقة مؤسسية منهجيه وتشاركية مع مجلس أمناء المدرسة، كما تم تصميم برنامج الصندوق بطريقة تنافسية لتتمكن كل عام ألف مدرسة مستهدفة من الفوز بمكافأة الصندوق والتي تقدر بمتوسط 8 آلاف جنيه للمدرسة سنوياً (8 ملايين / 1000 مدرسة) توزع وفق معادلة تمويل بواقع 300 جنيه لكل فصل دراسي والمتبقي يتم توزيعه حسب القيد المدرسي (عدد التلاميذ)، وللمدرسة الحق في إنفاق المكافأة بحسب احتياجاتها وما تراه المدرسة ومجلس أمنائها، وبما يخدم أهداف الصيانة البسيطة والنظافة للمدرسة.