"عصائر مجانًا ومفيش سيرك".. حديقة الحيوان ترفع حالة الطوارئ قبل شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم رفع حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات للعاملين بكافة الحدائق؛ استعدادًا لاستقبال شم النسيم.
وأضاف "رجائي" لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة لإمداد الحديقة بفرق كشافة تجوب الحدائق حفاظ على الأبناء الصغار من فقدانهم، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وهيئة الإسعاف وإحدى شركات الأمن الخاصة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع داخل الحديقة.
وأوضح، أن هذا العام لن يتم تقديم عروض السيرك، وتم الاتفاق على تقديم مياه غازية وعصائر بالمجان للزوار بعد التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى.
ولفت إلى الانتهاء من كافة عمليات التحصين الخاصة بالحيوانات وتوفير التغذية المناسبة، مضيفًا، إنه سيتم عرض العديد من حديثي الولادة للجمهور.
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