أخبار مصر | نقيب المهندسين يفتتح أول معمل لشنايدر بصعيد مصر اليوم

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يفتتح المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أول معمل لشنايدر، بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد ضاحي وهيئة مكتب النقابة العامة لقاء مفتوح مع مهندسي محافظة اسيوط والمحافظات المجاوره كما يتضمن اليوم ندوتين :

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الندوة الأولى: يلقيها الدكتور ناصر درويش عن المنشآت الخرسانية في المحطات النووية.

الندوة الثانية: يلقيها الدكتور أحمد فرحات عن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكان دعا المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين جموع مهندسي مصر للمشاركة الفعالة في التعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدا ضرورة التوجه إلى صناديق التصويت للادلاء بارائهم، لافتا إلى أن مهندسي مصر هم بناءة الوطن وقاطرة التنمية ومشاركتهم ضرورة وواجب وطني.