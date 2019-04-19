أخبار مصر | رانيا المشاط من الكرنك: سعيدة بفتح أماكن جديدة للزيارة.. وحماية الآثار مسؤلية الجميع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط من الكرنك: سعيدة بفتح أماكن جديدة للزيارة.. وحماية الآثار مسؤلية الجميع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة راينا المشاط وزيرة السياحة، إن جولة في معابد الكرنك تجعلنا ندرك مدى عظمة ما تمتلكه مصر من حضارة، والتي مسؤولية حمايتها تقع على عاتق الجميع، سواء دولة أو مواطنين.

وسجلت المشاط سعادتها باكتمال ترميم معبد الأوبت وافتتاحه، حيث شهدت الافتتاح مع الدكتور هالد العنامي وزير الآثار، وقالت إن كل مكان جديد يكتمل ترميمه، سيمثل مزارًا سياحيًا ومزيد من الجذب السياحي لمصر.

يذكر أن المشاط شاركت أمس في احتفالية وزارتا الآثار والسياحة بيوم التراث العالمى وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأكين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف، والفنانتين يسرا وليلى علوي، حيث أعلنت وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وقامت بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر، وقام الوزيران بجولة تفقدية في معابد الكرنك، وافتتاح معبد الأوبت.