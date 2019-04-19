أخبار مصر | رانيا المشاط تلتقط صورة تذكارية مع مرممات معبد الأوبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط تلتقط صورة تذكارية مع مرممات معبد الأوبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على تسجيل لحظة لقائها مع مرممات معبد الأوبت، حيث قامت بالوقوف بين مرممات المعبد واللاتي يباغ عددهن عشر مرممات، ووصفتهن بالبطلات.

وقالت المشاط إن هؤلاء الفتيات خير مثال ودليل على مهارة المرأة المصرية وتفردها في مختلف مجالات الحياة، وإنه من الرائع أن وزارة الآثار اعتمدت على المرأة في مثل هذا العمل الدقيق وهو ترميم معبد الأوبت.

وأشارت المشاط إلى أن السواعد المصرية أنجزت عمل يرقى إلى مرتبة العالمية، فقد ظهرت النقوش الدقيقة للمعبد والتي ظلت مغطاة لقرون.

يذكر أن المشاط شاركت أمس في احتفالية وزارتا الآثار والسياحة بيوم التراث العالمى وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأكين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور زاهي حواس هالم الآثار المعروف، والفنانتين يسرا وليلى علوي، حيث أعلنت وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وقامت بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر، وقام الوزيران بجولة تفقدية في معابد الكرنك، وافتتاح معبد الأوبت.