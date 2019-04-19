أخبار مصر | غرفة عمليات "الهجرة": المصريون بالخارج يواصلون التوافد على لجان الاستفتاء في اليوم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات "الهجرة": المصريون بالخارج يواصلون التوافد على لجان الاستفتاء في اليوم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى أستراليا، كما رصدت الغرفة توافد عدد كبير من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة والمسنين على لجان التصويت بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.

واستقبلت نحو 30 استفسارا جاء أغلبهم حول ما إذا كان التصويت بجواز السفر أم بالإقامة، وكان الرد على هذه الاستفسارات أن أي مصري بالخارج يمكنه التصويت بجواز السفر الخاص به، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكافة التفاصيل كل على حدى، كما ورد استفسارا مفاده: هل يجب تسجيل البيانات في السفارة الخاصة به حتى يتمكن من التصويت؟ فكان الجواب أنه تم تحديث البيانات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعليه يمكنه المشاركة في الاستفتاء دون تسجيل لبياناته، وكذلك ورد استفسارا آخر حول كيفية التعرف على اللجان الانتخابية، وكان الرد أن ذلك يتم عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات ورقم الاتصال الخاص باللجنة 141 والرسائل النصية 5151.

وكذلك استقبلت الغرفة استفسارا حول ما إذا كان لم يتوافر عنوان داخل مصر ببطاقة الرقم القومي، وجاء الرد أنه في هذه الحالة لا يحق له المشاركة لأنه غير مسجل بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، ويمكنه تغيير العنوان مستقبلاً إلى عنوان أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك عقب تواصل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لحل هذه المشكلة التي طالب بحلها عدد كبير من المصريين بالخارج حتى يتمكنوا من المشاركة في أي استحقاقات دستورية.

وكانت قد بدأت صباح اليوم غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا في مستهل اليوم بأعضاء غرفة العمليات ووجهت برصد كافة أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارات والقنصليات خارج مصر.