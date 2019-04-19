أخبار مصر | "العناني" و"المشاط" يفتتحان معبد الأوبت في الكرنك بعد انتهاء ترميمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" و"المشاط" يفتتحان معبد الأوبت في الكرنك بعد انتهاء ترميمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، معبد الأوبت أحد معابد الكرنك في الأقصر.

ويأتي افتتاح معبد الأبت تتويجًا لمجهودات 8 شهور من العمل المتواصل لإزالة آثار "السناج" الأسود الذي تراكم على جدرانه عبر العصور.

وأشار "العناني" إلى أن مجهودات مرممات ومرممي وزارة الآثار لها الفضل الأول في خروج هذا العمل إلى النور.

يذكر أن أعمال التنظيف والترميم الدقيق الخاص بالجهتين الشمالية والشرقية لمقصورة الإسكندر الأكبر الموجودة بمعبد الأقصر، قد تم الانتهاء منها.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فريق الترميم قد شرف أيضا على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من أعمال تنظيف وترميم النقوش الجدارية الموجودة بالمقصورة.

وأشار إلى أن فريق الترميم استطاع إزالة ما خلفته العوامل الطبيعية من أثار سلبية على مر السنين مثل الأتربة والسناج ومخلفات الطيور والخفافيش، مما أظهر العديد من النقوش الجدارية الملو لأول مرة وخاصةً تلك النقوش التى تصور الملك امنحتب الثالث في علاقاته مع الآلهة والآلهات المختلفة.

ومن جانبه قال محمد حسين مدير عام الترميم بمعبد الأقصر وطريق الكباش، أن أعمال الترميم شملت أيضا ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقي للزورق المقدس، و قدس الأقداس وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران وعلى النقوش حتى أصبحت جميعها بحالة جيدة.

كما تم ترميم صالة الملك أمنحتب الثالث وفناء الأوبت وغرفة الولادة، هذا بالاضافة إلي إزالة الترميم، القديم بصالة امنحتب واستبدالة بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانسن.

وأكد حسين على أنه من المقرر أن يبدأ فريق العمل في أعمال ترميم الجزء الشمالي والغربي من مقصورة الإسكندر الأكبر والانتهاء كليا من أعمال وترميم المقصورة خلال هذا العام.