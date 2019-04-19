أخبار مصر | "المشاط": "الأثار" و"السياحة" وجهان لعملة واحدة والتعاون قائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط": "الأثار" و"السياحة" وجهان لعملة واحدة والتعاون قائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدة بالجهود المبذولة في مجال الاكتشافات الأثرية.

وأضافت أن السياحة كي تنجح وتعود إلى سابق عهدها، تحتاج لتعاون وتنسيق كامل بين جهات الدولة المختلفة، وهو ما يحدث فهناك تنسيق وتعاون كامل بين الوزراء، وخير دليل على ذلك هو احتفالية يوم التراث العالمي بالأقصر، والتي شهدها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

يذكر أن المشاط شاركت أمس في احتفالية وزارتا الآثار والسياحة بيوم التراث العالمى وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأكين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور زاهي حواس هالم الآثار المعروف، والفنانتين يسرا وليلى علوي، حيث أعلنت وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وقامت بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.