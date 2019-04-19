مصر | الإفراج بالعفو عن 136 من نزلاء السجون و268 شرطيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج بالعفو عن 136 من نزلاء السجون و268 شرطيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (136) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (268) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.