مصر | "الأموال العامة" تسقط 3 نصابين جمعوا 5.5 ملايين جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تسقط 3 نصابين جمعوا 5.5 ملايين جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة أعلاف ومستلزمات دواجن؛ لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

المتهم تلقى مبالغا مالية من 4 أشخاص "محددين" بلغت نحو (5،300 مليون جنيه مصرى) لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم حيث قام بسداد الأرباح المتفق عليها لمدة زمنية، وإمتنع عن سداد باقى الأرباح، أو رد أصل المبالغ لهم، مستوليًا على تلك الأموال لنفسه وترك محل إقامته عقب ذلك.

وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابة للواقعة على النحو المشار إليه.

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كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط حاصل على معهد فنى تجارى، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من شخصين معينين بدائرة مركز المراغة بسوهاج قدرها (187،000) مائة سبعة وثمانون ألف جنيه، بزعم مقدرته على تعيينهما ببعض الوظائف الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهات"خلافًا للحقيقة" إلا أنه لم يفِى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات تلقى المتهم مبالغ مالية من مواطنين آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا بالإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم، بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.