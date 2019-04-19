مصر | "الأموال العامة" تسقط 3 نصابين جمعوا 5.5 ملايين جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تسقط 3 نصابين جمعوا 5.5 ملايين جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المتهم تلقى مبالغا مالية من 4 أشخاص "محددين" بلغت نحو (5،300 مليون جنيه مصرى) لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم حيث قام بسداد الأرباح المتفق عليها لمدة زمنية، وإمتنع عن سداد باقى الأرباح، أو رد أصل المبالغ لهم، مستوليًا على تلك الأموال لنفسه وترك محل إقامته عقب ذلك.
وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابة للواقعة على النحو المشار إليه.
كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط حاصل على معهد فنى تجارى، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من شخصين معينين بدائرة مركز المراغة بسوهاج قدرها (187،000) مائة سبعة وثمانون ألف جنيه، بزعم مقدرته على تعيينهما ببعض الوظائف الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهات"خلافًا للحقيقة" إلا أنه لم يفِى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
كما أضافت التحريات تلقى المتهم مبالغ مالية من مواطنين آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا بالإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم، بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.
ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليه،وعُثر بحوزته على (العديد من الصور الضوئية لجوازات لضحاياه راغبى الحصول على الثانوية العامة من ذات الدول الأفريقية - العديد من الصور الضوئية لبيانات نجاح طلاب من ضحاياه - كشف بأسماء راغبى الحصول على الثانوية العامة من ذات الدولة- قسائم إيداعات مبالغ المالية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.