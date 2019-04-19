مصر | "بيساوموا مالكيها على إعادتها".. سقوط عصابة سرقات السيارات بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيساوموا مالكيها على إعادتها".. سقوط عصابة سرقات السيارات بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تبلغ لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بقطاع أمن الجيزة من جابر.ع.أ.ج، 33 سنة، صاحب مؤسسة لتجارة الأوراق بسرقة السيارة خاصته نقل ماركة من أسفل العقار سكنه وأنه تلقى إتصال هاتفي من رقم محدد يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 80 ألف جنية على أن تتم المقابلة بدائرة قسم شرطة العمرانية، ويقوم بترك المبلغ المالي بمكان سيحدده له وسيعثر على كيس به رخصة تسيير السيارة وعقب ذلك يرشده عن مكان السيارة.

وبالإنتقال صحبة المبلغ تم إعداد عدة أكمنه سرية حيثٌُ حضر شخصان وإستولى على الكيس الذى بداخلة المبلغ المالي وفرا محمد.ح.ج.ع، 33 السابق إتهامه في 8 قضايا ( سرقة وسائل نقل، سلاح، مخدرات، سرقة متنوعة وأخرهم سرقة وسائل نقل والمحكوم عليه في القضية ( ضرب ) بالحبس سنه وغرامه 500 جنية وبحوزته ( 7 قطع حشيش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 70 جرام وسلاح أبيض ) " كتر " مبلغ 670 جنيه، أيمن. س.ط، 45 سنة، عاطل السابق إتهامة في القضية ( سرقة ) وبحوزته سلاح أبيض " مطواه ".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع كلا من سامح.أ.ح.م، سائق المسجل شقى خطر فئه ج سرقات عامة وإتهامه في 29 قضية ( سرقة وسائل نقل، سرقة متجر، مخدرات، تدابير أمنية، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، أداب عامة، جرائم أُخرى ) أخرهم سرقة وسائل نقل المحكوم علية في القضية تبديد بالحبس سنه، سيد.أ.س.ي، 39 سنة، سائق المحكوم علية في 6 قضايا ( إيصال أمانة، تبديد، ضرب ) أخرهم تبديد بالسجن 3 سنوات بلغ إجمالي مدة الحبس 6 سنوات و11 شهر، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطة الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالي وأضاف أنهما في طريقهما لمقابلة المتهمان المذكوران لإقتسام متحصلات الواقعة المشار إليها فيما بينهم.

وبالإنتقال صحبة المتهمان المضبوطان إلى أعلي دائرى المنيب بدائرة قسم العمرانية تم إعداد أكمنه سرية وأمكن ضبط الثالث والرابع حال إستقلالهما السيارة المبلغ بسرقتها عقب تغيير معالمها ووضع لوحات معدنية، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بإعتراف الأول والثاني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بغخطار مدير امن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.