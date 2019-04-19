مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2912 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2912 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 2912 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (920) مخالفة انتظار خاطئ، (59) بدون قيادة، (54) بدون تسيير، (260) متنوع، سايس بدون ترخيص، (29) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (36) الصلاحية الفنية للسيارة، (1361) نـمــوذج 125، (8) حجز توك توك، (19) عدم استخدام حزام الأمان، (53) التصالح الفوري، حملة السرفيس، (18) زجاج فاميه، (17 ) ملصقات ومتعلقات، (60) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار بالعياط
لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبوضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا مفاده بمصرع شخص حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز العياط، وبإنتقال قوة أمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور شخص شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم قطار، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.
وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات..