مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2912 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2912 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 2912 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (920) مخالفة انتظار خاطئ، (59) بدون قيادة، (54) بدون تسيير، (260) متنوع، سايس بدون ترخيص، (29) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (36) الصلاحية الفنية للسيارة، (1361) نـمــوذج 125، (8) حجز توك توك، (19) عدم استخدام حزام الأمان، (53) التصالح الفوري، حملة السرفيس، (18) زجاج فاميه، (17 ) ملصقات ومتعلقات، (60) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.