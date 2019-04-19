مصر | "كانوا بيسرقوا كابلات كهربائية".. دورية أمنية تسقط تشكيلا عصابيا بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا بيسرقوا كابلات كهربائية".. دورية أمنية تسقط تشكيلا عصابيا بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة اكتوبر، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، مفاده، أنه أثناء مرور القول الأمني برئاسة المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة له، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تمكنوا من ضبط كلًا من هشام.م.إ، 37 سنة، عاطل، المحكوم عليه في 8 قضايا (سرقات، سلاح، ضرب، تبديد) بإجمالى أحكام 4 سنوات و11 شهر أخرهم سلاح بالسجن 3 سنوات، احمد.ر.ع، 37 سنة، عاطل المحكوم عليه في قضين (تبديد، إصابة خطأ) بإجمالى أحكام 6 شهور وأسبوع وأخرهم تبديد بالحبس 6 شهور، علاء.ر.ع.س، عاطل المحكوم عليه في قضيتين تبديد بإجمالي أحكام 6 سنوات أخرهم تبديد بالحبس 3 سنوات حال إستقلالهم سيارة قيادة الثاني وبحوزتهم 2 مقص حديد.

وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقة الكابلات الكهربائية وكانوا في طريقهم لسرقة بعض الكابلات بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

"الجزار وبيسة".. سقوط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الهرم

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات، وتبين أن 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، حال سيرهم بمنطقة الهرم.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور الرائد محمد مجدي عبد الفتاح الضباط بوحدة مباحث قسم شرطة الهرم، والقوة المرافقة له بشارع منشية البكاري بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كلا من مصطفي ف غ ص (وشهرته الجزار) 28 سنة، عاطل ومقيم الطالبية السابق اتهامه في 3 قضايا (سرقات – سلاح ابيض – ضرب) بإجمالي أحكام ثلاث سنوات وشهر، وأخرهم لسنة 2017 جنح الطالبية (سلاح ابيض)، "احمد م م ح" (وشهرته بيسة) 30 سنة، عاطل ومقيم الطالبية سبق اتهامه في القضية لسنة 2012 قتل والمحكوم علية في 3 قضايا (تبديد) بإجمالي 4 سنوات، احمد ح ح م (شهرته دنجل) 28 سنة، عاطل ومقيم كفر غطاطي سبق اتهامه في 5 قضايا أحكام 3 سنوات، عرفات ع ج م عاطل ومقيم مركز ناصر بني سويف سبق اتهامه قضيتين خطف وسرقة.

حال استقلالهم السيارة رقم مصر نقل ماركة شيفرولية بيضاء اللون المبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2019 جنح مركز شبين الكوم المنوفية وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش عيار 12 مم، 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم، مقص حديد، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة فأمكن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم وقائع سرقة السيارة المضبوطة وحيازتهم للأسلحة بقصد استخدمها في ارتكاب وقائع السرقة واقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

