مصر | أمن الجيزة يعيد سيارة مسروقة لمالكها بأكتوبر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إعادة سيارة مسروقة لصاحبها، والقبض على سارقها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم السيارات بقطاع أمن الجيزة، بدائرة قسم شرطة الهرم إشتبهوا في السيارة ماركة ميتسوبيشى لانسر أثناء توقفها على جانب الطريق وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها، بلاغ سيد.ت.ي.ع، 38 سنة، مقيم بدائرة قسم أول أكتوبر.

وتمكنت القوات من ضبط قائدها ويدعي خالد.م.ب.م، 44 سنة، فنى سيارات وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بسرقة السيارة بإسلوب المفتاح المصطنع كما أرشد عن جهاز لاب توب كان بداخل السيارة وقت سرقتها، وتم إستدعاء مالك السيارة ووبعرضها عليه تعرف عليها وعلى جهاز اللاب توب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"الأمن العام": مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران بـ"السحر والجمال"

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شنت الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير للقطاع بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها، حملة موسعة في منطقة السحر والجمال.

ووردت معلومات لمجموعة العمل بقيام بعض الأعراب بالاتجار في المواد المخدرة مُستخدمين الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي بالظهير الصحراوي بطريق (السويسالقاهرة) ما بين مديرية أمن السويس ومدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة مكبرة ولدى وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية حال استقلالهم سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" على الفور بادلتهم القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في العقد الثالث من العمر، وعُثر بجواره على (بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام) كما أسفر التعامل عن إحتراق السيارة بالكامل، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية آلية و6 خزن- نظارة ميدان - بقايا مبالغ مالية محترقة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.