انت الان تتابع الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة مضطربة، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج بالبحرين من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 14 25 شبين الكوم 13 24 طنطا 13 24 دمنهور 13 21 الإسكندرية 13 21 بلطيم 13 21 مطروح 12 20 السلوم 12 20 سيوة