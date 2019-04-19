انطلاق تصويت المصريين فى أوروبا على الاستفتاء

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انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين المقيمين بالدول الاوروبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وفتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية المصرية بمرسيليا أبوابهما لاستقبال ابناء الجالية الذين يحرصون على المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام. كما توافد ابناء الجاليات المصرية باوروبا على المقار الانتخابية الفرعية فى ايرلندا وايطاليا وارمينيا والمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا وكرواتيا والتشيك واسبانيا والدانمارك.
وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى (140) مقرا انتخابيا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت
وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى (140) مقرا انتخابيا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.
وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لكل مواطن مصري موجود في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي، سواء أكانت سارية أم لا.
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