انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. إصدار دستور 1923 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 19 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: إصدار دستور 1923، الذي بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. وفي عام 1160: نفي ميناموتو يوريتومو إلى جزيرة إزو. وفي عام 1775: بدء حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة. وفي عام 1951: الجنرال دوجلاس ماكارثر يتقاعد من الخدمة. وفي عام 1963: تأسيس جمعية الكرد في لبنان.

وفي عام 1964: السيارة الرياضية فورد موستانج تباع في الأسواق لأول مرة.وفي عام 1995: انفجار سيارة مفخخه أمام مبنى حكومي في أوكلاهوما الأمريكية وسقوط عدد كبير من الضحايا.وفي عام 2003: أعيد إنتخاب أوليسجون أوباسنجو رئيسا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62% من مجمل أصوات الناخبين وسط اتهامات بعدم

وفي عام 1964: السيارة الرياضية فورد موستانج تباع في الأسواق لأول مرة. وفي عام 1995: انفجار سيارة مفخخه أمام مبنى حكومي في أوكلاهوما الأمريكية وسقوط عدد كبير من الضحايا. Advertisements وفي عام 2003: أعيد إنتخاب أوليسجون أوباسنجو رئيسا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62% من مجمل أصوات الناخبين وسط اتهامات بعدم نزاهة الانتخابات. وفي عام 2005: في اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة إجتماعاته لإنتخاب بابا للفاتيكان خلفا للبابا يوحنا بولس الثاني انتخب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنجر بمنصب بابا الفاتيكان تحت اسم بينيدكتوس السادس عشر. وفي عام 1987: ولدت ماريا شارابوفا، بطلة كرة المضرب روسية. وفي عام 1998: توفي أكتافيو باز، أديب مكسيكي وحائز على جائزة نوبل في الآداب لعام 1990. وفي عام 2008: توفيت حنان الأغا، فنانة تشكيلية والدة الفنانة صبا مبارك.

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