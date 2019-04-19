شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الجلالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إنشاءات جامعة الجلالة للاطمئنان على سير العمل بها. وقالت الوزارة، في بيان، الجمعة، إن الوزير أشاد بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات.

وشملت الجولة تفقد كافة مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسى والمكتبة ومبانى الكليات ومبنى الخدمات وسكن أعضاء هيئة التدرس وسكن الطلاب والطالبات والملاعب.

واستمع الوزير لشرح مفصل من مهندسى الموقع، واستعرض خطة توصيل المرافق لمقر الجامعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأشار البيان إلى أن جامعة الجلالة تضم 13 كلية في تخصصات الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايو تكنولوجى والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة. ومن المقرر بدء الدراسة بجامعة الجلالة وفقا للمخطط للجامعة منذ الإعلان عنها اعتبارا من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الجلالة

وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الجلالة

وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الجلالة