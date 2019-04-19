شكرا لقرائتكم خبر عن الأسر المصرية تتوافد على سفارة مصر في البحرين للمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توافدت الأسر المصرية علي سفارة مصر بالعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين حول العالم للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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