شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تسير 9 رحلات إضافية من مطار القاهرة لنقل المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الخطوط السعودية في تسيير 9 رحلات إضافية من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 25 إبريل الجاري، وذلك لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

وحرصت سلطات مطار القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل سفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، وفقا لتوجيهات وزير الطيران المدني، يونس المصري.

يذكر أن مطار القاهرة يشهد استعدادات مكثفة منذ انطلاق رحلات موسم العمرة منتصف نوفمبر 2018 الماضي، حيث بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.