شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في نيودلهي تستقبل المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبلت السفارة المصرية في العاصمة الهندية نيودلهى المواطنين المصريين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة. وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين حول العالم للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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