شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات التيرم البيني والدور الثاني للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حرص الجامعة على توفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، وأنه اطمأن بنفسه على مدى جاهزية قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب وتوفير كل الترتيبات الخاصة، بالإضاءة والتهوية والاستعدادات الطبية، كذلك الأوضاع الأمنية الخاصة بتأمين إمتحانات البيني والدور الثاني للدارسين بنظام التعليم المفتوح بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري.

من جانبه أكد الدكتور جمال عبدالعزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن امتحانات التيرم البيني والدور الثاني بكليات التجارة والأداب والزراعة والحقوق والأعلام ودار العلوم ورياض الأطفال للدارسين بنظام التعليم المفتوح تستمر لمدة خمسة أيام على أن تنتهي في24 من إبريل الجاري، ذلك بمقر المركز الرئيسي بالقاهرة، كذلك لدى وكلاء المركز بدولتى الكويت والإمارات.

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وتابع «عبدالعزيز»، بأنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وتم إعلان جداول الامتحان بمواعيد وأماكن عقد الامتحانات للدارسين على الصفحة الرسمية للمركز على شبكة الإنترنت الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة عشرة ألف طالب.

وفي هذا السياق يحث المركز دارسيه على الالتزام بقوانين وقواعد الامتحانات والمواعيد المعلنة للجان الامتحان حيث لن يتم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الوقت المحدد، وعدم دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وعدم الخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للإمتحان.

هذا ويستمر التسجيل بالتيرم الأساسى مارس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجارى والذى من المقرر عقد امتحاناته في يوليو المقبل.