شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين فى الخارج.. حتى لا تبطل صوتك اعرف إجراءات التصويت بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الهجرة، إنفوجراف عن إجراءات تصويت المصريين فى الخارج حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك تزامنا مع استفتاء المصريين فى الخارج.

وتتضمن إجراءات استفتاء المصريين فى الخارج ما يلى:

- يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين

- يكون حاملا إثبات شخصية بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

- لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى

- يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات

Advertisements

- لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته

- لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر

- التصويت فقط فى الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع

- لا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على بطاقة الاقتراع أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلا.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.



