شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرحيم على منتقدة الهجوم على رئيس جامعة القاهرة: "مزعلكم فى إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الدكتورة غادة عبد الرحيم، المدرس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، الهجوم على الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مؤكدة وجود حملة مدبرة ومخططة ضد رئيس الجامعة للتقليل من إنجازاته منذ رئاسته للجامعة.

وقالت الدكتورة غادة عبدالرحيم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"حملة مدبرة ومخططة بعناية من أعداء الدولة المصرية ضد الاستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور تحت شعار رنان: "معقول رئيس أكبر وأعرق جامعة فى منطقة الشرق الأوسط يعمل كدة ؟ !!!!ومفيش حد فيهم كتب هو ايه كده اللى معترض عليه بالضبط".

وتابعت المدرس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة: "طيب تعالوا نشوف الأستاذ الدكتور محمد الخشت عمل ايه.. الدكتور الخشت أعلن عن مجموعة من الاخبار المفرحة لأبنائه طلاب الجامعة من موقع أبوته قبل أستاذيته لهم 1- إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر رمضان . ده فيه ايه غلط أو يزعلكم فى ايه ؟ !".

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واستطردت الدكتورة غادة عبد الرحيم:"2- إعفاء الطلاب الذين لم يدفعوا مصروفات الجامعة حتى الآن، و3- الطالب اللى نجح فى السنة النهائية فى كل المواد ما عدا مادة واحدة، ومضطر يعيد السنة علشان المادة دى، الجامعة قررت منحه 5% رأفة على مادة واحدة فقط حتى لا يتأخر تخرجه عام كامل، قرار انسانى لا يمت لهيبة او عراقة الجامعة بشئ".

واختتمت الدكتورة غادة عبد الرحيم، المدرس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، قائلة:"4- الجامعة اجازة يوم 25 و يوم 29 أبريل و بينهم 3 أيام، فقرر رئيس الجامعة يدى الطلاب والأساتذة الـ 3 أيام اجازة، زى اجازة الربيع اللى هى اسبوع فى كل مدارس و جامعات العالم . موش فاهمة مزعلاكم فى ايه القرارات دى وايه علاقتها بعراقة الجامعة ؟!! .. صعبان عليكم أن الدكتور الخشت رئيس الجامعة والعالم المحترم ييسر على الشباب وأهلهم و لا ايه بالضبط؟".



