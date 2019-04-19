شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة بمسقط رأسه بأبو كبير فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين صلاة الجمعة بمسجد خاتم المرسلين بقرية عمر بيه مركز أبو كبير محافظة الشرقية بدعوة من أهالى القرية. وأدى خطبة الجمعة الشيخ احمد الصغير متحدثا عن ترك الإشاعات وان يلتزم المسلمون بأوامر الله عز وجل وضرب خطيب الجمعة مثلا عندما أمر الله تعالى رسوله بتغيير القبلة وراح المشركون يطلقون الاشاعات ليضلوا المسلمون لكن هيهات ان يستمع لهم من أمن بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Advertisements وعقب الصلاة حرص المواطنين على اخذ صور تذكارية مع الوزير اثناء تقديم طلبات لمصالح خاصة بهم.

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