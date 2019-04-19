الجيزة: 563 مركز انتخابى و1004لجان فرعية للتصويت على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الاحياء ومديرى المديريات الخدمية بأهمية القيام بدورهم فى توعية المواطنين بالنزول والمشاركة فى التعديلات الدستورية والإدلاء بآرائهم وحث جميع الفئات العمرية على المشاركة مؤكداً أن الهدف من تلك التعديلات هو ترسيخ كيان الدولة المصرية التى مازالت تتعرض لكل أنواع المؤامرات .
ووجه راشد، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ذلك الحدث الهام حيث ستتم عملية الاستفتاء داخل 563 مركز انتخابى ،1004 لجنة فرعية و5 لجان عامة .
وكلف راشد جميع الجهات التنفيذية بالمراجعة والتأكد من تمام كافة المراكز الانتخابية واللجان العامة واللجان الفرعية والقيام بأعمال النظافة الدورية بمحيط اللجان ورفع كافة أنواع الإشغالات والباعة الجائلين ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت مشيراً إلى أنه يجب الظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.
وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتلقى أى بلاغات خاصة بعملية الاستفتاء والتعامل معها على الفور.
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