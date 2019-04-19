شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لبنان: انتظام سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى انتظام سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب، بداخل لجنة الاقتراع بمقر السفارة المصرية فى بيروت، مشيرا إلى أن السفارة حرصت على توفير كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة التى من شأنها التيسير على المقترعين؛ وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار النجارى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى أن عملية الاقتراع لم تشهد أية مشاكل أو شكاوى من أى نوع من قبل المواطنين المصريين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم فى الاقتراع، لافتا إلى أنه وجه أعضاء لجنة الاقتراع المشرفين على عملية الاستفتاء، بتقديم المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة غير القادرين بمفردهم على الإدلاء بأصواتهم؛ لمعاونتهم على أداء واجبهم الدستوري، ودونما أى تدخل فى آرائهم.

وأضاف أن المشاركة الإيجابية، والإدلاء بالرأى فى الاستفتاء وكافة الاستحقاقات الانتخابية، تمثل حقا دستوريا يحرص عليه المواطنون، خاصة وأن الترتيبات التى اتخذتها السفارة المصرية تسرع من وتيرة الاقتراع، وتحول دون وقوع أى ازدحام.