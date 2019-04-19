سفير مصر بموريتانيا: عمليات الاقتراع تجرى بشكل منتظم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير مصر لدى موريتانيا أحمد سلامة إن عمليات الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجرى فى موريتانيا بشكل منتظم وبسهولة ويسر.
وأضاف سلامة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى نواكشوط اليوم الجمعة، عقب بدء عملية الاقتراع فى السفارة المصرية بنواكشوط إن بداية التصويت انطلقت بشكل مبكر وشهدت توافد عدد كبير من الناخبين، وستتواصل حتى الأحد المقبل.
وأوضح السفير سلامة أن السفارة المصرية لدى موريتانيا استعدت لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وشكلت لجنة للإشراف على العملية وأخطرت كل أبناء الجالية بالمواعيد التى هى منشورة بشكل مكثف لضمان خروجها بالشكل اللائق والمأمول، لافتا إلى أنه تم ترتيب العملية وتسهيل مشاركة أبناء الجالية فى عملية الاقتراع.
وأعرب ناخبون من أبناء الجالية المصرية فى نواكشوط عن سعادتهم بأداء واجبهم الانتخابى مؤكدين ثقتهم فى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء.
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