شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أم الدنيا.. سيدات مصر بالخارج يحتفلن خلال الاستفتاء على الدستور ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة سيدات مصر اللاتى لم يتأخرن دوما على تلبية أى نداء للوطن، وفى صور مبهجة، شاركت سيدات مصر بالخارج فى العديد من الدول حول العالم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي يتضمن تعديلًا لعدد من مواد دستور 2014.

ووفقا لفيديو بثته وزارة الهجرة، ظهرت السيدات مرتديات زى أشبه بالموحد يحمل ألوان العلم المصرى، مرددين الأغانى الوطنية ومنها "مصر يا أم الدنيا".

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

سيدات مصر فى الخارج

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.