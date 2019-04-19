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صور.. سفير مصر فى مسقط يدلى بصوته بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان بصوته فى الاستفتاء على بعض تعديلات مواد الدستور.

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وحث السفير المصرى فى مسقط المواطنين المصريين على أهمية المشاركة وابداء آراءهم من أجل مستقبل مصر.

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وتوافد أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على السفارة المصرية بمسقط صباح اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان يوم الثلاثاء الماضى، وحرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على الذهاب مبكرا للمشاركة في التصويت.

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وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

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