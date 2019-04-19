شكرا لقرائتكم خبر عن قعيد يحرص على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجالية المصرية فى الكويت، على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمختلف الفئات والأعمار.

ورغم كبر السن والمرض، قرر أحد المصريين فى الكويت الذهاب على كرسيه المتحرك للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور، بحضور السفير طارق القوني سفير مصر في الكويت.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.