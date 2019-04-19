شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصريون بالدوحة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ سعيد يس مجموعة صور له، خلال مشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل السفارة المصرية بالدوحة عاصمة دولة قطر.

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وفى هذا الإطار يدعو الخليج 365 من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء .



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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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