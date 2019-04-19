شكرا لقرائتكم خبر عن رغم سوء الطقس.. المصريون فى إيران يتوافدون للتصويت على تعديلات الدستور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ صباح اليوم، الجمعة، في البعثة المصرية في العاصمة الإيرانية طهران، عملية المشاركة في الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور، وتوافد الناخبون المصريين على مقر مكتب رعاية المصالح المصرية فى طهران برئاسة السفير ياسر عثمان للإدلاء بأصواتهم.

ورغم قلة عدد الجالية المصرية في إيران والطقس السئ فى طهران، إلا أن هناك حرص من أبناء الجالية على المشاركة فى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم، وذلك تقديرا منهم على أهمية هذا الأمر بالنسبة لوطنهم، وتأكيدا منهم على دور الجاليات المصرية بالخارج.

كانت قد فتحت مكتب رعاية المصالح المصرية في إيران، أبوابه لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لطهران.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.







