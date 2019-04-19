شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: السياحة الثقافية فى مصر تشهد انتعاشة بفضل الاكتشافات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالتنسيق والتناغم الذى يشهده العمل بين وزارتى السياحة والآثار، لافتة إلى أن هذا الشكل لإدارة الملفات بين الوزارتين يٌعلى شأن السياحة الثقافية، ويضيف لمصر لأن الهدف فى النهاية واحد وهو النهوض بقطاع السياحة.



وزيرة السياحة

وقالت الدكتورة رانيا، إن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدة بالجهود المبذولة فى مجال الاكتشافات الأثرية، لافتة إلى أن السياحة لكى تنجح فهناك مسئولية مشتركة بين الجميع وهذا ما يحدث فهناك تنسيق وتعاون كامل بين الوزراء.



رانيا المشاط

وأشارت إلى أن وزارة السياحة تعمل للنهوض بالقطاع وفق خطة الإصلاح الهيكلى الذى تضع نصب أعينها وتنسق فى هذا الشأن مع جميع الوزارات، لافتة إلى أن منظمة السياحة العالمية أشادت ببرنامج الإصلاح الهيكلى ووضعته على موقعها الرسمى ليكون نموذجا للدول الأخرى تنفذ مثله.



وزيرة السياحة مع السائحين

جاء ذلك خلال جولتها صباح اليوم بمعبد الكرنك على هامش زيارتها للأقصر احتفالا بيوم التراث العالمى، حيث أكدت أنه على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا إلا أنها فى ارتفاع ملحوظ فى مصر، مشيرة إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية فى مصر إلى جانب وجود الآثار المصرية فى المعارض الدولية بالخارج يوجه النظر إلى أن مصر لازال بها الكثير.



وزيرة السياحة بجولة فى الأقصر

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن احتفالية بيوم التراث العالمى هذا العام كانت مختلفة تماما بحضور رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يؤكد على دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحى وكذلك الآثار.



رانيا المشاط تستمع لشرح حول آثار معبد الكرنك

واصطحب مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وزيرة السياحة ووفد من البرلمانيين والفنانين داخل المعبد وقدم شرحا مفصلا حول تاريخ المعابد والملك رمسيس الثانى وزوجاته وقصة أطول مسلة فرعونية التى تعود للملكة حتشبسوت، وبعد أن استمعت الدكتورة رانيا لقصة الجعران أمام البحيرة المقدسة قامت باللف حول الجعران وفقا للأسطورة للحصول على الحظ السعيد.

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سياح بالأقصر

وخلال جولتها بمعبد الكرنك صباح اليوم ألتقت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مجموعة من السائحين المتواجدين بالمعبد الآثرى، حيث أعربوا عن اعجابهم بما لقوه خلال زيارتهم لمصر، والجهود التى تبذلها وزارة السياحة لتنمية المقاصد السياحية المصرية، وفى نهاية اللقاء حرصوا على إلتقاط صور تذكارية مع الوزيرة.



رانيا المشاط وزيرة السياحة

وقامت الدكتورة رانيا المشاط صباح اليوم بصحبة وزير الاثار الدكتور خالد العنانى والوفد الدبلوماسى المرافق بجولة فى معبد الكرنك، وذلك على هامش زيارتها للأقصر احتفالا بيوم التراث العالمى.



جولة وزيرة السياحة

وشهدت الاقصر أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى احتفال وزارتا الآثار والسياحة بيوم التراث العالمى، حيث اعلنت وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وقامت بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.



الدكتورة رانيا المشاط ومسئولو الوزارة

وشارك فى فعاليات الاحتفال سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالى وناميبيا وزيمبابوى ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافى لليونسكو فى مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.