فيديو.. سفير مصر بالكويت يدلى بصوته على تعديلات الدستور.. والمصريون يحتفلون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، اليوم الجمعة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل مقر لجنة السفارة المصرية فى الكويت، حيث انطلق اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج والذى يجرى خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى.
وفى الإطار ذاته، احتشد المصريون فى الكويت، أمام مقر لجنة السفارة المصرية فى الكويت، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث احتفل المصريون بهذا التجمع الوطنى من أجل ممارسة حقهم الدستورى فى الاستفتاء على الدستور ورسم خارطة المستقبل لبلدهم من خلال هذا الاستحقاق الوطنى.
يذكر أن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد قال – فى وقت سابق اليوم الجمعة - إن هناك اقبالا كبيرا من قبل أبناء الجالية المصرية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف القونى – فى تصريحات صحفية ، عقب بدء عملية الاقتراع فى السفارة المصرية بالكويت – أن بداية التصويت شهدت توافد عدد كبير من الناخبين، فى حين هناك عدد أكبر خارج مقر السفارة، فى انتظار دوره للدخول والادلاء بأصواتهم.
الاستفتاء فى لجنة السفارة المصرية بالكويت
ناخب قعيد فى السفارة المصرية بالكويت
احتشاد الناخبين أمام السفارة المصرية فى الكويت
سفير مصر فى الكويت يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
سفير مصر فى الكويت يصافح المصريين أمام مقر السفارة
ناخب وابنته يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
رجل مسن يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الكويت
سفير مصر فى الكويت يضع ورقة الاستفتاء فى الصندوق
عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الكويت
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