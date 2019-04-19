الأموال العامة تضبط شخصا جمع تبرعات للمساجد وتاجر بها في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصا لاشتراكه مع آخر خارج البلاد في جمع تبرعات لبناء مساجد ورعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد لقيامه مع صاحب ومدير شركة للمقاولات العمومية بإحدى الدول العربية ومتواجد حالياً بالخارج)، بجمع تبرعات من الدولة محل عمل الأخير بدون ترخيص بالمخالفة للقانون الذي يحظر جمع التبرعات دون الحصول علي الموافقات من الجهات المختصة بغرض بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء بالبلاد وذلك من خلال قيام الثاني المتواجد بالخارج بجمع التبرعات بالدولار الأمريكي، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل الاحتفاظ لنفسه بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني وتبين أن حجم التبرعات خلال العام الماضي بلغ أربعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.