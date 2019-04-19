بحساب بنكي مزور.. ضبط سيدة حاولت الحصول على قرض 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سيدة لتقديمها كشف حساب بنكي مزور بقصد الحصول على قرض لتمويل المشروعات بقيمة 2 مليون جنيه.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تفيد قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة بورسعيد بالتقدم لفرع أحد البنوك بالجيزة بكشف حساب مزور منسوب لأحد البنوك مثبت به حركة بنكية من سحب وإيداع نشطة برصيد (1,016,571 مليون وستة عشر ألف وخمسمائة واحد وسبعون جنيه) بقصد الحصول على قرض بنكي "تمويل مشروعات صغيرة" بقيمة (2.000.000) اثنان مليون جنيه مستغلة شركتها، وتوصلت التحريات إلى قيام (صاحبة مكتب للاستيراد) ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد ، والمحتجزة حاليا احتياطيا على ذمة قضية "نصب" لاستيلائها علي مبلغ (13,000,000 مليون جنيه) من ضحاياها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الزهور بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والسابق اتهامها في (21) قضية "نصب- تبديد"، ومطلوب التنفيذ عليها في عدة أحكام قضائية متنوعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت استخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت باستخدامها تقنيات حديثة في عمليات التزوير كانت تحتفظ بها في مقر الشركة الموقوف نشاطها حالياً، وتخلصت من تلك المنظومة قبل ضبطها، كما أن كشف الحساب المزور هو مماثل لكشف حساب صحيح خاص بأحد الشاكين بالقضية المحبوسة على ذمتها حالياً دون علمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة التحقيق.