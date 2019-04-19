أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم زيارة لطلبة الكليات العسكرية لمستشفى 57357

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لطلبة الكليات العسكرية لمستشفى 57357 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال الإنسانى وتحقيقاً لمسئولياتها الإجتماعية، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة لمستشفى سرطان الأطفال (57357).

بدأت الزيارة باستماع الطلبة لمحاضرة عن مستشفى سرطان الأطفال والتعريف بما تقدمه من خدمات علاجية متطورة ، وقام الطلبة بجولة تفقدية للمبنى الجديد بالمستشفى ، والمرور على غرف الاطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم.

وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شارك طلبة الكليات العسكرية وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة الأطفال المرضى فى تعليق زينة رمضان بأدوار المستشفى المتعددة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال.

تأتى تلك الزيارة فى إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم المشروعات الصحية ذات البعد الإنسانى ومساندة مستشفى سرطان الأطفال ودعم جهودها للتخفيف عن الأطفال من المرضى ورفع روحهم المعنوية من أجل زيادة معدلات الشفاء بالمستشفى.