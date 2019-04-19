أخبار مصر | تعليق قوي لصحيفة إيطالية على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق قوي لصحيفة إيطالية على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "الماسيجرو" الإيطالية، الضوء على التعديلات الدستورية في مصر.

وقالت الصحيفة، إن التعديلات على دستور مصر، خطوة جديدة نحو الديمقراطية، مشيرة إلى أن من بين تلك التعديلات تمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات على الرئيس الحالي، ما سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكمل مسيرته وطريق الإصلاحات التي بدأها في مصر منذ أن تولى السلطة.

الصحيفة أوضحت أن المؤتمر الثانى الذى عقدته المؤسسة الدولية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج بروما لشرح ومناقشة أهمية التعديلات الدستورية للجالية المصرية هناك، أكد أيضا أن هذه التعديلات من أجل حياة أفضل.

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وبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى، حيث فتحت السفارت المصرية فى الدول أبوابها أمام المصوتين للمشاركة فى عملية الاستفتاء.

وتجري عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.