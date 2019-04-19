أخبار مصر | استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية في الدول الخليجية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية في الدول الخليجية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت سفارات مصر في كل من الأردن والكويت وميلانو وروما، إقبال كبير على لجان الانتخابات، للمشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط إقبال كبير.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن - أمس الأول - مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد "من 19 حتى 21 أبريل" للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين "من 20 حتى 22 أبريل" للمصريين بالداخل.